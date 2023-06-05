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Гришин – о возможном назначении Карпина в "Динамо": он сам не пойдет. Смысл менять шило на мыло?

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Экс-футболист московского "Динамо" Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин может возглавить бело-голубых.
Фото: РИА Новости
— Думаю, что он сам не пойдет. У него в "Ростове" все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло? Карпина не будут уговорить возглавить "Динамо"? Зачем ему менять хорошие отношения с руководством и идти на место, где если не получится, его сразу уволят?, – передает слова Гришина "РБ Спорт".

В прошлом месяце московское "Динамо" объявило об уходе Славиши Йокановича с должности главного тренера своей команды. До конца сезона временно обязанности наставника перешли Павлу Алпатову. К старту нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги бело-голубые планируют пригласить нового специалиста. Одним из кандидатов на данную роль является рулевой сборной России и "Ростова" Валерий Карпин.

54-летний Валерий Карпин имеет действующее соглашение с "Ростовом" до лета 2024 года. По итогам минувшего сезона чемпионата России под его руководством желто-синие заняли 4-е место в турнирной таблице.


Динамо Ростов Карпин Гришин
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