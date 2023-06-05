– Я еще не общался с Малкомом, но, думаю, он был рад. Логично, что для него важны эти награды. Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников, — передает слова Гарсии Metaratings.
4 июня 2023 года в Москве состоялась церемония, на который награждались сильнейшие игроки и специалисты прошедшего розыгрыша чемпионата России. Приз лучшего игрока сезона 2022-2023 достался нападающему петербургского "Зенита" Малкому. Лучшим полузащитником был признан футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян.
26-летний легионер петербургского "Зенита" Клаудиньо в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 24-х матчах. Бразильский полузащитник сумел записать на свой счет 5 забитых мячей и 10 результативных передач. В составе сине-бело-голубых южноамериканский игрок завоевал золотые медали отечественного первенства.
Агент Клаудиньо: несправедливо, что Сперцян стал лучшим полузащитником сезона в РПЛ
Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы игрока петербургского "Зенита" Клаудиньо, остался недоволен тем, что его клиента не признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"