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"СЭ": бригада Безбородова обслужит игру "Краснодар" – ЦСКА

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Стало известно, какие судьи будут работать на Суперфинале Кубка России по футболу, в котором "Краснодар" сыграет против московского ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
По данным "СЭ", главным рефери игры "Краснодар" – ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России станет Владислав Безбородов. Его ассистентами будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. За ВАР ответственность возьмет Павел Кукуян. При этом резервным арбитром предстоящего поединка оказался Кирилл Левников.

Матч между "Краснодаром" и ЦСКА состоится 11 июня 2023 года в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток этой встречи запланирован на 17:00 (по столичному времени). Отметим, что "быки" никогда ранее не выигрывали Кубок России по футболу. "Армейцы" становились победителями данного турнира 12 раз.


ЦСКА Краснодар Безбородов
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