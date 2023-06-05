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Защитник "Зенита" Адамов может оказаться в "Ахмате"

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Футболист петербургского "Зенита" Арсен Адамов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает источник.
Фото: Global Look Press
По сведениям издания "Евро-Футбол", защитник петербургского "Зенита" Арсен Адамов входит в сферу интересов "Ахмата". Он может оказаться в грозненской команде уже в летнее трансферное окно.

Ранее Арсен Адамов уже был футболистом "Ахмата". Он находился в системе клуба из Чеченской Республики 4 года – с 2016 по 2020. При этом за основную команду грозненцев защитник сыграл лишь в 6-ти матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

В стане петербургского "Зенита" 23-летний Арсен Адамов оказался в январе 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата России Адамов сыграл в 9-ти матчах и сделал 2 голевые передачи.


Адамов Зенит Ахмат
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