По сведениям издания "Евро-Футбол", защитник петербургского "Зенита" Арсен Адамов входит в сферу интересов "Ахмата". Он может оказаться в грозненской команде уже в летнее трансферное окно.
Ранее Арсен Адамов уже был футболистом "Ахмата". Он находился в системе клуба из Чеченской Республики 4 года – с 2016 по 2020. При этом за основную команду грозненцев защитник сыграл лишь в 6-ти матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
В стане петербургского "Зенита" 23-летний Арсен Адамов оказался в январе 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата России Адамов сыграл в 9-ти матчах и сделал 2 голевые передачи.
Защитник "Зенита" Адамов может оказаться в "Ахмате"
Футболист петербургского "Зенита" Арсен Адамов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает источник.
Фото: Global Look Press