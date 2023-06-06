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Агент Саплинова: контракт с "Ростовом" заканчивается, будем искать команду

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Агент выступавшего в аренде за "Рубин" полузащитника "Ростова" Александра Саплинова Андрей Талаев прокомментировал карьерные перспективы своего подопечного.
Фото: ФК "Ростов"
- Пока нет понимания, что дальше. Будем искать команду. С "Ростовом" заканчивается контракт. Не предлагал ли "Ростов" продлить контракт? Пока нет, - передает слова Талаева "РБ Спорт".

25-летний полузащитник "Ростова" Александр Саплинов сезон-2022/2023 провел на правах аренды за выступавший в Первой лиге казанский "Рубин". Футболист принял участие в 5 стартовых матчах казанцев, не отметившись в них результативными действиями, после чего получил тяжелую травму, из-за которой больше ни разу не сыграл до конца сезона. Контракт Саплинова с "Ростовом" истекает в июне 2023 года.


Рубин Ростов Саплинов Российские трансферы
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