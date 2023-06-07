Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Родина
18:00
Нижний НовгородНе начат

Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Нужна стабильность

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов рассказал, чего не хватает "армейцам" для борьбы с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
"Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Но нужна стабильность. Бывает, что выдаем хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться", - приводит лова Зайнутдинова "Чемпионат".

Московский ЦСКА набрал 58 очков и финишировал в этом сезоне российской Премьер-лиги вслед за "Зенитом", завоевав серебряные медали чемпионата. Вице-чемпионами московский коллектив стал благодаря победе над прямыми конкурентами в заключительном матче РПЛ против "Ростова" (4:1). Отрыв "армейцев" от первой строчки составил 12 очков. "Зенит" оформил чемпионский титул по итогам 26 туров, за 4 матча до окончания первенства.


Зайнутдинов ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Адиев – о вызове россиянина Зуева в сборную Казахстана: он сам принял решение. УЕФА дал добро 1
Российский футболист "Крыльев Советов" Зуев впервые в карьере вызван в сборную Казахстана
Смолов – о стычке с Габуловым после незабитого пенальти хорватам на ЧМ: я разозлился, но нас разняли 1
Фабрицио Романо: Макаллистер подписал контракт с "Ливерпулем"
Гонгадзе, Акбашев и Божин – в стартовом составе "Факела" на первый стыковой матч против "Енисея"
Официально: защитник Эктов перешел из "Оренбурга" в "Краснодар" 1
Официально: Томас Муро стал игроком "Оренбурга" 1
Бушманов: Зиньковскому не стоит уходить из "Спартака" в "Локомотив". Там на его позиции играет Пиняев 2
Егорычев: нельзя говорить, что все футболисты — глупые. Так думают из-за отдельных игроков 1
Официально: Сергей Ребров – новый главный тренер сборной Украины 1
Семшов: Карпин сотворил чудо с молодыми футболистами "Ростова"
Арбитр Карасев: с кем было сложнее всего работать в РПЛ? С Понтусом Вернблумом 4
Смолов – о провальном сезоне "Динамо": все виноваты — от руководства до игроков
Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Нужна стабильность 2
Смолов: Моуринью хотел взять меня в "Манчестер Юнайтед". Но Санчес заруинил этот переход 7