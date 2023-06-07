"Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Но нужна стабильность. Бывает, что выдаем хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться", - приводит лова Зайнутдинова "Чемпионат".
Московский ЦСКА набрал 58 очков и финишировал в этом сезоне российской Премьер-лиги вслед за "Зенитом", завоевав серебряные медали чемпионата. Вице-чемпионами московский коллектив стал благодаря победе над прямыми конкурентами в заключительном матче РПЛ против "Ростова" (4:1). Отрыв "армейцев" от первой строчки составил 12 очков. "Зенит" оформил чемпионский титул по итогам 26 туров, за 4 матча до окончания первенства.
Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Нужна стабильность
Хавбек ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов рассказал, чего не хватает "армейцам" для борьбы с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА