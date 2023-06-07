Арбитр Карасев: с кем было сложнее всего работать в РПЛ? С Понтусом Вернблумом

Известный рефери Сергей Карасев ответил на вопрос о том, с каким игроком ему было сложнее всего работать на одном футбольном поле в рамках Российской Премьер-Лиги.

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Понтус Вернблум является бывшим футболистом московского – В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой желтой карточки. Мог делать все что угодно, до первой желтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив желтую карточку, успокаивался. То есть он это делал не просто так. Знал, на какие точки давить, — передает слова Карасева "Известия" Понтус Вернблум является бывшим футболистом московского ЦСКА . 36-летний полузащитник выступал в составе российского клуба на протяжении 6-ти лет – в период с 2012 по 2018 года. В составе "армейцев" шведский игрок сумел стать 3-кратным чемпионом России, выиграть Кубок, а также Суперкубок (дважды) страны. После ухода из стана красно-синих Вернблум успел поиграть за греческий "ПАОК" и шведский "Гетерборг". В июле 2021 года скандинавский опорник объявил о завершении профессиональной футбольный карьеры.