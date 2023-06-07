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Егорычев: нельзя говорить, что все футболисты — глупые. Так думают из-за отдельных игроков

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Полузащитник екатеринбургского "Урала" Андрей Егорычев высказался о стереотипе, согласно которому общество считает футболистов не самыми образованными людьми.
Фото: ФК "Урал"
– Многие футболисты читают книги, проходят различные курсы и развиваются в разных сферах. Нельзя говорить, что футболисты — глупые люди. Возможно, такое мнение складывается из-за отдельных игроков — кто-то сказал неудачную фразу и к ней все цепляются, начинают проецировать на всех. А образование действительно помогает, как и все то, что тебя окружает. Весь накопленный жизненный опыт переносится в игру, оказывает влияние как на личность, так и на спортсмена, – передает слова футболиста "Матч ТВ".

30-летний Андрей Егорычев закончил школу с серебряной медалью. Кроме того, российский футболист получил красный диплом по специальности "Инженер путей сообщения" после обучения в высшем учебном заведении.

В настоящий момент времени Андрей Егорычев выступает за футбольный клуб "Урал". В стане команды из Екатеринбурга полузащитник оказался в январе 2018 года. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги отечественный игрок принял участие в 21-м поединке. Ему удалось записать на свой счет 5 баллов за результативность (2 забитых мяча и 3 голевые передачи). Действующее соглашение Егорычева с "Уралом" рассчитано до лета 2025 года. Примечательно, что стороны продлили контракт 4 июня 2023 года – сразу после завершения сезона в РПЛ.


Урал Егорычев
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