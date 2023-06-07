- Для нас примером может служить "Оренбург". Они - отличный пример доверия руководства к тренерскому штабу, доверию по философии игры, тренировочному процессу и игре. Они показали, что можно выйти из ФНЛ и показывать отличный результат в РПЛ. "Оренбург" всем это доказал, и мы стремимся к подобному, - передает слова Савина Sport24.
"Оренбург" под руководством чешского главного тренера Марцела Лички по итогам прошлого сезона-2021/2022 пробился в Российскую премьер-лигу, одержав суммарную победу по итогам стыковых матчей с "Уфой" (2:2 на своем поле, 2:1 на выезде). В сезоне-2022/2023 южноуральцы заняли седьмое место в РПЛ, набрав 46 очков в 30 матчах.
Московское "Торпедо" по итогам сезона-2021/2022 пробилось в РПЛ напрямую, но вылетело из высшего дивизиона в текущем сезоне, заняв последнее 16 место с 13 набранными очками.
Президент "Торпедо": "Оренбург" - отличный пример для нас. Можно выйти из ФНЛ и показывать отличный результат в РПЛ
Президент "Торпедо" Ярослав Савин рассказал, с какого клуба хотел бы брать пример для "автозаводцев".
Фото: ФК "Оренбург"