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Суперкубок России-2023 пройдет без применения Fan ID

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Матч за Суперкубок России между чемпионом страны "Зенитом" и будущим обладателем национального Кубка пройдет без использования системы Fan ID.
Фото: РИА Новости
Система персонализированной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID, не будет применяться на матче за Суперкубок России, который пройдет в июле 2023 года в Казани на "Ак Барс Арене".

- Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна, - передает слова представителя пресс-службы Министерства спорта Республики Татарстан ТАСС.

Матч за Суперкубок России-2023, в котором встретятся чемпион страны петербургский "Зенит" и победитель Суперфинала Кубка России "Краснодар" - ЦСКА, пройдет 15 июля в Казани. Система Fan ID, при которой посещение матча возможно только при оформлении специальной электронной карты болельщика, в текущем сезоне применялась в Российской премьер-лиге и вызвала резкое снижение посещаемости. Также Fan ID будет применяться на Суперфинале Кубка России, который состоится в московских "Лужниках" 11 июня.


Суперкубок России Fan ID
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