- Пока нельзя сказать, что наша задача выполнена. Это же футбол - здесь всякое бывает. Мы готовимся, продолжаем тренироваться в режиме сбора. Команда заезжает на базу - у нас боевой настрой. Впереди еще одна важнейшая игра. Мы не опускаем руки, но и раньше времени не радуемся, - передает слова Измайлова "Чемпионат".
Первый матч стыкового противостояния за право выступать в Российской премьер-лиге между "Родиной" и "Пари Нижним Новгородом" прошел 7 июня на московском стадионе "Спартаковец" и завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. В составе нижегородского клуба забитыми голами отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов. Ответный матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня.
Гендиректор "Пари НН" Измайлов - о крупной победе над "Родиной": нельзя сказать, что наша задача выполнена
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал крупную победу над московской "Родиной" (3:0) в первом стыковом матче за право выступления в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"