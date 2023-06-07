Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
0 - 3 0 3
Нижний НовгородЗавершен

Гендиректор "Пари НН" Измайлов - о крупной победе над "Родиной": нельзя сказать, что наша задача выполнена

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал крупную победу над московской "Родиной" (3:0) в первом стыковом матче за право выступления в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Пока нельзя сказать, что наша задача выполнена. Это же футбол - здесь всякое бывает. Мы готовимся, продолжаем тренироваться в режиме сбора. Команда заезжает на базу - у нас боевой настрой. Впереди еще одна важнейшая игра. Мы не опускаем руки, но и раньше времени не радуемся, - передает слова Измайлова "Чемпионат".

Первый матч стыкового противостояния за право выступать в Российской премьер-лиге между "Родиной" и "Пари Нижним Новгородом" прошел 7 июня на московском стадионе "Спартаковец" и завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. В составе нижегородского клуба забитыми голами отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов. Ответный матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня.


Нижний Новгород Родина Измайлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Роналду: хотел бы поиграть еще 2-3 года. Не исключаю, что стану владельцем клуба
Парфенов - о крупном поражении "Родины" от "Пари НН": игра команды мне понравилась. Надо держать удар
Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 1
УЕФА может отстранить "Осасуну" от еврокубков за организацию договорных матчей
"Сочи" ждет омоложение состава
Гендиректор "Пари НН" Измайлов - о крупной победе над "Родиной": нельзя сказать, что наша задача выполнена
"Енисею" против душного "Факела" не помог даже манеж, а Юран пошёл против "Родины"
Зума, Цоуфал, Йович и Амрабат - в стартовых составах "Вест Хэма" и "Фиорентины" на финал Лиги конференций
Булыкин: вообще не понравилось, на каком стадионе играли "Родина" и "Пари НН". Почему не могла сыграть "Алания"? 1 эксклюзив
Суперкубок России-2023 пройдет без применения Fan ID 8
Президент "Торпедо": "Оренбург" - отличный пример для нас. Можно выйти из ФНЛ и показывать отличный результат в РПЛ
"Пари НН" Юрана в гостях разгромил "Родину" в первом стыковом матче 6
Карпин: зачем Глебову делать новый шаг, если в "Ростове" Глебов может делать ровно то же самое, что и в "Спартаке"? 6
Экс-судья ФИФА Лапочкин – об удалении игрока "Енисея": бес попутать может кого угодно. Тут не может быть иного мнения
Журналист Романо: Лионель Месси перешел в "Интер Майами", официальное объявление – до конца дня 1