Матчи Скрыть

Гаджиев: отставание от "Зенита", которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об общей ситуации в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" - самый вероятный кандидат на чемпионство в следующем сезоне, но в гонку могут вмешаться и другие клубы. Отставание, которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой, и он складывался не только из потенциала команды, но и из других средств достижения цели. Это и подготовка, и организационные моменты. ...На мой взгляд, разрыв должен составлять примерно 6 очков - это нормально. У клубов есть резерв, который, с моей точки зрения, лежит на поверхности, и они могут добавить. Речь в первую очередь о тех клубах, которые находятся рядом. Ну и плюс "Динамо". Потенциал "Зенита" и его игроков выше, но не настолько, чтобы к концу чемпионата разрыв был 12 и более очков, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга в уходящем сезоне-2022/2023 стал чемпионом Российской премьер-лиги, оформив титул в 26 туре - за 4 тура до финиша национального первенства. Итоговый отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя ЦСКА составил 12 очков - команда Сергея Семака набрала в итоге 70 турнирных баллов, в то время как красно-синие 58. "Спартак" отстал от "Зенита" на 16 очков, "Ростов" - на 17 очков, "Ахмат" - на 20 очков, "Краснодар" - на 22 очка, "Оренбург" - на 24 очка, московские "Локомотив" и "Динамо" - на 25 очков.

Петербуржцы выиграли чемпионат России в пятый раз подряд. В прошлом сезоне-2021/2022 итоговый отрыв "Зенита" от финишировавшего вторым "Сочи" составил 9 очков, ранее - 8 очков от "Спартака", 15 очков от "Локомотива" и 8 очков от "Локомотива" и "Краснодара".


Зенит Гаджиев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Чистяков: я игрок "Зенита", об уходе - слухи. СМИ надо работать, наводят суету
"Урал" объявил об уходе полузащитника Евсеева
"СЭ": "Сочи" подпишет защитника из второго португальского дивизиона
Кирьяков - о Слуцком в "Динамо": человек ушел в шоу-бизнес, а его снова тащат в футбол. Будет ФК "Голливуд" 1
Малком: третью звезду "Зенит" получит через пять лет 5
Гендиректор "Алании": несправедливо, когда отдают наше место в стыках командам без своего стадиона
Чистяков: вера, что чемпионство от "Зенита" не уйдет, появилась после матча с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв
Личка: мне важен спорт и неинтересна политика. Если на меня и было какое-то давление в Чехии, то я не заметил
Гаджиев: отставание от "Зенита", которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Защитник "Вест Хэма" Эмерсон стал первым футболистом, выигравшим все существующие сейчас еврокубки
"Вест Хэм" выиграл первый трофей за последние 43 года
Карпин: "Ростов" будет искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался
"Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале "Фиорентину" 4
07 июня
После трансфера Месси стоимость билетов на матчи "Интера Майами" выросла в 16 раз 1