- "Зенит" - самый вероятный кандидат на чемпионство в следующем сезоне, но в гонку могут вмешаться и другие клубы. Отставание, которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой, и он складывался не только из потенциала команды, но и из других средств достижения цели. Это и подготовка, и организационные моменты. ...На мой взгляд, разрыв должен составлять примерно 6 очков - это нормально. У клубов есть резерв, который, с моей точки зрения, лежит на поверхности, и они могут добавить. Речь в первую очередь о тех клубах, которые находятся рядом. Ну и плюс "Динамо". Потенциал "Зенита" и его игроков выше, но не настолько, чтобы к концу чемпионата разрыв был 12 и более очков, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в уходящем сезоне-2022/2023 стал чемпионом Российской премьер-лиги, оформив титул в 26 туре - за 4 тура до финиша национального первенства. Итоговый отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя ЦСКА составил 12 очков - команда Сергея Семака набрала в итоге 70 турнирных баллов, в то время как красно-синие 58. "Спартак" отстал от "Зенита" на 16 очков, "Ростов" - на 17 очков, "Ахмат" - на 20 очков, "Краснодар" - на 22 очка, "Оренбург" - на 24 очка, московские "Локомотив" и "Динамо" - на 25 очков.
Петербуржцы выиграли чемпионат России в пятый раз подряд. В прошлом сезоне-2021/2022 итоговый отрыв "Зенита" от финишировавшего вторым "Сочи" составил 9 очков, ранее - 8 очков от "Спартака", 15 очков от "Локомотива" и 8 очков от "Локомотива" и "Краснодара".
Гаджиев: отставание от "Зенита", которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об общей ситуации в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"