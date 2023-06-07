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Чистяков: я игрок "Зенита", об уходе - слухи. СМИ надо работать, наводят суету

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к информации о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"
- Инсайдеры отправляют меня в разные команды, называют даже сумму? Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами, и СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок "Зенита". Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода, - передает слова Чистякова "Чемпионат".

29-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков является воспитанником сине-бело-голубых, за взрослую команду клуба выступает с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча за петербуржцев во всех турнирах. Контракт Чистякова с "Зенитом" действует до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном расставании Дмитрия с сине-бело-голубыми и переходе в другой клуб.


Зенит Чистяков Российские трансферы
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