- Инсайдеры отправляют меня в разные команды, называют даже сумму? Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами, и СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок "Зенита". Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода, - передает слова Чистякова "Чемпионат".
29-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков является воспитанником сине-бело-голубых, за взрослую команду клуба выступает с октября 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча за петербуржцев во всех турнирах. Контракт Чистякова с "Зенитом" действует до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном расставании Дмитрия с сине-бело-голубыми и переходе в другой клуб.
Чистяков: я игрок "Зенита", об уходе - слухи. СМИ надо работать, наводят суету
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к информации о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"