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Полузащитник сборной России Литвинов: моя мечта – возглавить "Спартак"

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Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, кем он видит себя после завершения профессиональный футбольной карьеры.
Фото: "Чемпионат"
– К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта – возглавить "Спартак", это была бы красивая история, – цитирует Литвинова "РБ Спорт".

21-летний Руслан Литвинов является воспитанником московского "Спартака". Он окончательно стал игроком первой команды в сентябре 2021 года. Вместе с красно-белыми опорному полузащитнику удалось выиграть Кубок России. Его действующее соглашение со столичными рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу Руслан Литвинов принял участие в 25-ти матчах. Ему удалось забить 3 гола и отметиться 1 ассистом. Вместе со "Спартаком" Литвинов завоевал бронзовые медали РПЛ.


Спартак Литвинов
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