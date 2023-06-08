– К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта – возглавить "Спартак", это была бы красивая история, – цитирует Литвинова "РБ Спорт".
21-летний Руслан Литвинов является воспитанником московского "Спартака". Он окончательно стал игроком первой команды в сентябре 2021 года. Вместе с красно-белыми опорному полузащитнику удалось выиграть Кубок России. Его действующее соглашение со столичными рассчитано до лета 2026 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу Руслан Литвинов принял участие в 25-ти матчах. Ему удалось забить 3 гола и отметиться 1 ассистом. Вместе со "Спартаком" Литвинов завоевал бронзовые медали РПЛ.
Полузащитник сборной России Литвинов: моя мечта – возглавить "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, кем он видит себя после завершения профессиональный футбольной карьеры.
Фото: "Чемпионат"