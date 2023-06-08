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Каряка – о возможном назначении Слуцкого в "Динамо": у меня другая информация. Скоро вы ее узнаете

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Экс-футболист московского "Динамо" Андрей Каряка отреагировал на слухи о том, что бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий может возглавить столичный клуб.
Фото: Getty Images
– Какой смысл комментировать слухи о том, что в "Динамо" может прийти Слуцкий. А у меня другая информация. Возможно, вы скоро ее узнаете, но может быть, это тоже слухи. Тяжело сразу ответить, нужно "Динамо" продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У бело-голубых есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У "Динамо" сильный состав, но у команды что-то не получается. Думаю, что они найдут тренера, который исправит ситуацию, – приводит слова Каряки Metaratings.

В настоящий момент времени пост главного тренера московского "Динамо" вакантен. Предыдущим наставником бело-голубых был Славиша Йоканович. Но сербский специалист в мае 2023 года был уволен из российского клуба, так как при нем команда демонстрировала неудовлетворительные результаты. Сейчас в СМИ активно обсуждаются кандидатуры на пост нового рулевого "Динамо". В их число входит опытный отечественный специалист Леонид Слуцкий.

52-летний Леонид Слуцкий находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Рубин". Казанский коллектив российский наставник возглавлял в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022. В прошлом году Слуцкий вместе с клубом из Татарстана вылетел в Первую лигу. Но после ухода Леонида Викторовича "Рубин" смог вернуть себе прописку в РПЛ.


Динамо Слуцкий Каряка
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