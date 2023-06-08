Матчи Скрыть

Литвинов: футболисты видят в Карпине своего. За счет этого "Ростов" удачно выступил в этом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о работе с наставником сборной России и "Ростова" Валерием Карпиным.
Фото: РФС
– В чем особенность Карпина? Сразу понимаешь, что человек играл на высоком уровне. Когда мы с ним общаемся, стараюсь прислушиваться — все подробно и понятно. Карпин понимает, как донести, ведь сам через это прошел. За счет этого он располагает футболистов к себе. Игроки видят в нем своего. За счет этого "Ростов" очень удачно выступил в этом сезоне, — цитирует Литвинова "Матч ТВ".

21-летний Руслан Литвинов в прошлом году был впервые вызван в сборную России по футболу, которую возглавляет Валерий Карпин. Под руководством 54-летнего специалиста полузащитник московского "Спартака" сыграл в 3-х товарищеских матчах. При этом результативными действиями он не отметился.

По итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Ростов" сумел заработать 53 балла. Благодаря данному показателю подопечные Валерия Карпина финишировали на 4-м месте в турнирной таблице.


Ростов Карпин Литвинов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Матч ТВ" назначил комментаторов на Суперфинал Кубка России "Краснодар" – ЦСКА
Капитану "Фиорентины" Бираги наложили 8 швов из-за рассечения головы от брошенного стакана в финале Лиги конференций
Игорь Федотов: есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тыс рублей пускай отнесет в детский дом
Экс-гендиректор "Спартака" и "Уфы" Газизов может получить работу в махачкалинском "Динамо"
Уткин: был у нас Баба Адаму, был Папа Сарр, без Мама Бальде коллекция не полна. Этого не хватало всему нашему футболу 1
Зарема – о дисквалификации Джикии: не надо "бла-бла", что в сторону "Спартака" судьи больше всего ошибались 3
Червиченко: хочу, чтобы "Краснодар" выиграл Кубок России. При объективном судействе он сильнее ЦСКА 6 эксклюзив
Агент: в следующем сезоне "Фатих Карагюмрюк" сделает Оздоева капитаном команды
Эктов – о своем уходе из "Оренбурга": давайте не будем делать из этого трагедию
Гойло: иду в "Зенит", что побороться за место в основе
Деменко: "Аякс" — интересный вариант для Сперцяна. Перейти в один из топ-5 чемпионатов будет тяжело 1
Футболист "Спартака" Литвинов: Карасев – лучший судья РПЛ
Литвинов: футболисты видят в Карпине своего. За счет этого "Ростов" удачно выступил в этом сезоне
Карпин – о звании лучшего тренера сезона в РПЛ: Семак и Федотов более достойны, чем я
Чистяков: сейчас сборной России лучше подождать. Но если ситуация станет безвыходной – надо уходить в Азию 1