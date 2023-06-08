– В чем особенность Карпина? Сразу понимаешь, что человек играл на высоком уровне. Когда мы с ним общаемся, стараюсь прислушиваться — все подробно и понятно. Карпин понимает, как донести, ведь сам через это прошел. За счет этого он располагает футболистов к себе. Игроки видят в нем своего. За счет этого "Ростов" очень удачно выступил в этом сезоне, — цитирует Литвинова "Матч ТВ".
21-летний Руслан Литвинов в прошлом году был впервые вызван в сборную России по футболу, которую возглавляет Валерий Карпин. Под руководством 54-летнего специалиста полузащитник московского "Спартака" сыграл в 3-х товарищеских матчах. При этом результативными действиями он не отметился.
По итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Ростов" сумел заработать 53 балла. Благодаря данному показателю подопечные Валерия Карпина финишировали на 4-м месте в турнирной таблице.
Литвинов: футболисты видят в Карпине своего. За счет этого "Ростов" удачно выступил в этом сезоне
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о работе с наставником сборной России и "Ростова" Валерием Карпиным.
Фото: РФС