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Футболист "Спартака" Литвинов: Карасев – лучший судья РПЛ

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Полузащитник столичного "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футбольным рефери России в настоящее время.
Фото: Getty Images
– Лучший судья РПЛ? Сергей Карасев. В крайнем дерби c ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать. Не было такого, что он говорил: "Иди отсюда, сейчас желтую получишь". Мне очень понравилась его работа, — передает слова Литвинова "РБ Спорт".

43-летний рефери Сергей Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. Он отсудил в общей сложности 222 поединка в рамках РПЛ. Кроме того, отечественный арбитр, имеющий категорию ФИФА, известен по назначениям на еврокубковые матчи, игры чемпионатов мира и Европы.

Последний матч, который Сергей Карасев обслуживал в рамках минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, состоялся 21 мая 2023 года на стадионе "Открытие Банк Арена". Тогда московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1. В той встрече Карасев показал 3 желтые карточки, 2 красные карточки, а также назначил пенальти в ворота "армейцев".


Спартак Литвинов Карасев
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