- Тяжело сразу ответить, нужно ли "Динамо" продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У бело-голубых есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У "Динамо" сильный состав, но у команды что-то не получается. Находясь внутри коллектива, можно искать какие-то доводы, но со стороны это делать сложнее. Думаю, что руководство бело-голубых сейчас сядет и подумает, возможно, в команде будут усиления. Найдут тренера, который исправит ситуацию, - передает слова Каряки Metaratings.ru.
Московское "Динамо" в уходящем сезоне Российской премьер-лиги заняло в итоговой турнирной таблице девятое место, набрав 45 очков. С начала сезона-2022/2023 бело-голубыми руководил сербский главный тренер Славиша Йоканович, который был уволен после 27 тура РПЛ, в котором московский клуб крупно уступил на своем поле грозненскому "Ахмату". До этого "Динамо" под руководством Йокановича проиграло домашний матч с воронежским "Факелом" (0:2), приуроченный к празднованию столетия клуба, а также вылетело из Кубка России, уступив на своем поле в серии пенальти "Акрону" из Первой лиги.
Каряка: у "Динамо" есть предпосылки к тому, чтобы следующий сезон провести хорошо
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" и московского "Динамо" Андрей Каряка высказался о перспективах бело-голубых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"