Матчи Скрыть

Каряка: у "Динамо" есть предпосылки к тому, чтобы следующий сезон провести хорошо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" и московского "Динамо" Андрей Каряка высказался о перспективах бело-голубых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
- Тяжело сразу ответить, нужно ли "Динамо" продолжать работать с иностранными специалистами или стоит пригласить русского тонера. У бело-голубых есть предпосылки к тому, что следующий сезон они проведут хорошо. У "Динамо" сильный состав, но у команды что-то не получается. Находясь внутри коллектива, можно искать какие-то доводы, но со стороны это делать сложнее. Думаю, что руководство бело-голубых сейчас сядет и подумает, возможно, в команде будут усиления. Найдут тренера, который исправит ситуацию, - передает слова Каряки Metaratings.ru.

Московское "Динамо" в уходящем сезоне Российской премьер-лиги заняло в итоговой турнирной таблице девятое место, набрав 45 очков. С начала сезона-2022/2023 бело-голубыми руководил сербский главный тренер Славиша Йоканович, который был уволен после 27 тура РПЛ, в котором московский клуб крупно уступил на своем поле грозненскому "Ахмату". До этого "Динамо" под руководством Йокановича проиграло домашний матч с воронежским "Факелом" (0:2), приуроченный к празднованию столетия клуба, а также вылетело из Кубка России, уступив на своем поле в серии пенальти "Акрону" из Первой лиги.


Динамо Каряка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Медведев: баскетболистам "Зенита" был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе
Тарханов: раньше "Локомотив" претендовал на чемпионство и выигрывал Кубок, а сейчас только восьмой 1
Колосков: "Динамо" разочаровало и игрой, и результатом. Могли бороться за призовые места, оказались на девятом месте 1
Сычевой официально сменил фамилию на Писарский 4
Федотов: эмоции от второго серебра подряд притупленные, потому что еще есть главный матч
Каряка: у "Динамо" есть предпосылки к тому, чтобы следующий сезон провести хорошо 1
Кротов - об уходе Газизова из "Уфы": грустно. Человек многое сделал для клуба, выводил в РПЛ, в еврокубки
Гордюшенко: зона стыковых матчей - не максимум, который могла показать "Родина" 1
De Telegraaf: "Аякс" сделал "Краснодару" официальное предложение по трансферу Сперцяна 5
Хавбек "Пари НН" Майга: Юран не ругается матом. Он грамотный человек, спокойный и уверенный 3
Канчельскис - о красной карточке Джикии: зато видно, что он не равнодушен и переживает за "Спартак" и болельщиков 2
Президент "Фиорентины" - о фанатах "Вест Хэма" в финале ЛК: все они животные 1
Италия победила Южную Корею во втором полуфинале Молодежного чемпионата мира
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
08 июня
Бензема – о переходе в "Аль-Иттихад": я мусульманин, а Саудовская Аравия – мусульманская страна. Я хотел здесь жить 4