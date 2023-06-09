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Кирьяков: "Ахмат" порадовал, выступил достаточно солидно. Пятое место - это сюрприз

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Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал о том, выступление какой команды его порадовало в уходящем сезоне.
Фото: ФК "Ахмат"
- В прошедшем сезоне РПЛ порадовал "Ахмат". В начале чемпионата все думали, что они будут в районе восьмого-десятого места, а забрались, как мне кажется, очень даже высоко. Пятое место - это сюрприз. У команды появилась стабильность: традиционно отбирали очки у себя дома, но и в матчах на выезде не выглядели мальчиками для битья. Поэтому можно сказать, что "Ахмат" выступил достаточно солидно, - приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

Грозненский "Ахмат" в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 сыгранных матчах. Бело-зеленые на 3 очка отстали от занявшего четвертую строчку "Ростова" и на 4 очка от ставшего третьим"Спартака", при этом на 2 очка опередили "Краснодар", который финишировал шестым, благодаря очной домашней ничьей с ним в последнем туре (2:2). С сентября 2022 года грозненцы выступают под руководством главного тренера Сергея Ташуева.


Ахмат Кирьяков
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