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Журналист Карпов: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Зарплата — 1,5 млн евро за сезон

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Российский защитник Игорь Дивеев продолжит защищать цвета ЦСКА.
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, 23-летний центральный защитник Игорь Дивеев пролонгировал трудовое соглашение с ЦСКА до 2028 года. Оклад футболиста по новому договору составит 1,5 млн евро в год.

Игорь Дивеев пополнил состав ЦСКА зимой 2019 года. За московским коллектив уроженец "Уфы" провел 132 игры. В них он сумел забить 11 голов и записать на свой счет 4 ассиста. В этом сезоне Игорь поучаствовал в 26 встречах за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас. ЦСКА по итогам минувшего сезона РПЛ стал вторым. Также дружина Владимира Федотова имеет шансы закончить сезон с трофеем. Для этого команде необходимо обыгрывать "Краснодар" в финале Кубка России.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Зенит Дивеев ЦСКА
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