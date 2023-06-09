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Червиченко: Дзюба подтвердил звание самого медийного футболиста РПЛ. Рукоблудие только поможет процессу узнаваемости

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Экс-президент московского "Спаратка" Андрей Червиченко высказался по поводу новой порции интимных видео в сети с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба что, опять теребонькает на видео? Всегда говорил, личная жизнь и спортивная карьера – разные вещи. Человек у себя дома за закрытыми дверьми может заниматься, чем угодно. У каждого свои наклонности. Иногда хорошие деньги сводят людей с ума, а доступность ко всему порождает новые интересы. Единожды перейдя черту, дальше можно не останавливаться. Удивительно, что слили всего лишь второе видео, а не третье, четвертое или пятое.

Надо понять, что рукоблудие никак не повлияет на карьеру Дзюбы, а только поможет процессу узнаваемости. Видите, бегает и забивает, значит, мастурбация ему идет на пользу. Тем более, Артем подтвердил звание самого медийного футболиста нашей лиги, – приводит слова Червиченко Sport24.

Сегодня в Интернете вновь широкое распространение получили видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что в 2020 году экс-форвард "Зенита" столкнулся с аналогичной ситуацией. Тот скандал привел к тому, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отказался вызывать 34-летнего нападающего в расположение сборной России, а наставник "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу статуса капитана в выездном матче с "Краснодаром", в котором Артем стал автором победного мяча.

Отметим, что на этот раз Дзюба оперативно прокомментировал появившиеся видео. Он признался, что в последние дни столкнулся с шантажом и вымогательством денег ради того, чтобы эти видео не появлялись в сети. Однако Дзюба отказался идти на поводу у злоумышленников.

В 11 матчах чемпионата России за "Локомотив" с февраля по июнь Дзюба записал на свой счет восемь голов и сделал 5 результативных пасов, включая ассистентский хет-трик с "Оренбургом". В конце мая "Локомотив" объявил о продлении сотрудничества с 34-летним форвардом еще как минимум на сезон. По итогам вручения наград "Премии РПЛ" Дзюба стал победителем в номинации "самый медийный игрок РПЛ сезона-2022/23".


Червиченко Дзюба Локомотив
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