– Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит. Зачем это делать? Вот я, например, не вижу, не знаю и не интересуюсь жизнью Дзюбы. Что хочет человек, пусть то и делает. Главное – без нарушений закона.
Это вопрос совершенно не ко мне. Вмешиваться в чужую личную жизнь, считаю, я не в праве. А остальные пусть живут, как хотят и смотрят, что хотят! – приводит слова Тарасовой Sport24.
Сегодня в Интернете вновь широкое распространение получили видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что в 2020 году экс-форвард "Зенита" столкнулся с аналогичной ситуацией. Тот скандал привел к тому, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отказался вызывать 34-летнего нападающего в расположение сборной России, а наставник "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу статуса капитана в выездном матче с "Краснодаром", в котором Артем стал автором победного мяча.
Отметим, что на этот раз Дзюба оперативно прокомментировал появившиеся видео. Он признался, что в последние дни столкнулся с шантажом и вымогательством денег ради того, чтобы эти видео не появлялись в сети. Однако Дзюба отказался идти на поводу у злоумышленников.
В 11 матчах чемпионата России за "Локомотив" с февраля по июнь Дзюба записал на свой счет восемь голов и сделал 5 результативных пасов, включая ассистентский хет-трик с "Оренбургом". В конце мая "Локомотив" объявил о продлении сотрудничества с 34-летним форвардом еще как минимум на сезон. По итогам вручения наград "Премии РПЛ" Дзюба стал победителем в номинации "самый медийный игрок РПЛ сезона-2022/23".
Тарасова – о новом видео Дзюбы: что хочет человек, пусть то и делает. Главное – без нарушений закона
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на появление нового интимного видео с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"