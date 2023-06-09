Петржела: скандалы вокруг Дзюбы – уже привычная вещь. Он постоянно попадает в неприятные ситуации

– Скандалы вокруг Дзюбы – уже привычная вещь, он постоянно попадает в неприятные ситуации. Повлияет ли это на его карьеру в "Локомотиве"? Старые грехи должны быть прощены. Неправильно наказывать человека за один проступок на протяжении всей его жизни, – цитирует Петржелу
"РБ Спорт".
Сегодня в Интернете вновь широкое распространение получили видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что в 2020 году экс-форвард "Зенита" столкнулся с аналогичной ситуацией. Тот скандал привел к тому, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отказался вызывать 34-летнего нападающего в расположение сборной России, а наставник "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу статуса капитана в выездном матче с "Краснодаром", в котором Артем стал автором победного мяча.
Отметим, что на этот раз Дзюба оперативно прокомментировал появившиеся видео. Он признался, что в последние дни столкнулся с шантажом и вымогательством денег ради того, чтобы эти видео не появлялись в сети. Однако Дзюба отказался идти на поводу у злоумышленников.
В 11 матчах чемпионата России за "Локомотив" с февраля по июнь Дзюба записал на свой счет восемь голов и сделал 5 результативных пасов, включая ассистентский хет-трик с "Оренбургом". В конце мая "Локомотив" объявил о продлении сотрудничества с 34-летним форвардом еще как минимум на сезон. Как сообщают разные источники, ежемесячная заработная плата форварда красно-зеленых по новому трудовому договору составит порядка 10 млн рублей. По итогам вручения наград "Премии РПЛ" Дзюба стал победителем в номинации "самый медийный игрок РПЛ сезона-2022/23".
"Локомотив" с приходом Дзюбы преобразился на весеннем отрезке сезона и взлетел из зоны "стыков" на итоговое восьмое место в таблице чемпионата России. Помимо Дзюбы, состав "железнодорожников" во время зимней паузы пополнил ряд новичков, включая Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Оба талантливых нападающих перебрались на "РЖД Арену" из самарских "Крыльев Советов".
Петржела: скандалы вокруг Дзюбы – уже привычная вещь. Он постоянно попадает в неприятные ситуации
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на слив новых интимных видео с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"