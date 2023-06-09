Матчи Скрыть

Салихова – о новом видео Дзюбы: на "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась своей точкой зрения по поводу нового видео интимного содержания Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените", - приводят комментарий Салиховой "РИА Новости".

Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба долгое время защищал цвета "Зенита". В сине-бело-голубой форме россиянин провел 7 сезонов. За этот промежуток времени центрфорвард сумел забить 108 голов и записать в свой актив 70 голевых передач за 249 игр. В составе невского коллектива Артем стал четырехкратным чемпионом России. Минувшей зимой Дзюба транзитом через Турцию перебрался из Санкт-Петербурга в Москву, подписав договор с "Локомотивом". За железнодорожников Дзюба отыграл 11 поединков, в которых смог 8 раз поразить ворота соперников москвичей и отдал 5 ассистов. Сегодня в сети снова были обнародованы видео интимного содержания с Артемом Дзюбой.


Дзюба Салихова Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Салихова – о новом видео Дзюбы: на "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените" 2
Хавбек "Реала" Вальверде может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Голкипер "Краснодара" Агкацев: конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России
Тимощук, Павлюченко, Аршавин, Титов и Кержаков сыграют в ретро-матче "Зенит" — сборная России
Агент: "Зенит" не дал ответа относительно выкупа Мантуана
Агент Дивеева: если к Игорю будет интерес от серьезного клуба, ЦСКА рассмотрит его. Поступали предложения из топ-5 лиг
Петржела: скандалы вокруг Дзюбы – уже привычная вещь. Он постоянно попадает в неприятные ситуации
Геркус и Чистяков – среди претендентов на пост генерального директора "Шинника"
Официально: ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до конца сезона-2027/28
Тренер ЦСКА Федотов – о дисквалификации Соболева: жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека 1
Глушаков – о высоких зарплатах игроков в РПЛ: идите, попробуйте заработать футболом. Кто на что учился 3
Радимов: не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом Суперфинала. Они недавно играли в Краснодаре в РПЛ и не верховодили
Сексолог Мальцева – о видео Дзюбы: Артема где-то обидели, занизили. Показывает всему миру, что он – великолепный самец 1
Терюшков: то, что произошло в финале Лиги конференций, в России произойти не может. Футбольным хулиганам доступ закрыт
"Спартак" обжаловал решение КДК РФС о дисквалификации Соболева за непристойный жест в дерби с ЦСКА 13