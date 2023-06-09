- Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените", - приводят комментарий Салиховой "РИА Новости".
Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба долгое время защищал цвета "Зенита". В сине-бело-голубой форме россиянин провел 7 сезонов. За этот промежуток времени центрфорвард сумел забить 108 голов и записать в свой актив 70 голевых передач за 249 игр. В составе невского коллектива Артем стал четырехкратным чемпионом России. Минувшей зимой Дзюба транзитом через Турцию перебрался из Санкт-Петербурга в Москву, подписав договор с "Локомотивом". За железнодорожников Дзюба отыграл 11 поединков, в которых смог 8 раз поразить ворота соперников москвичей и отдал 5 ассистов. Сегодня в сети снова были обнародованы видео интимного содержания с Артемом Дзюбой.
Салихова – о новом видео Дзюбы: на "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените"
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась своей точкой зрения по поводу нового видео интимного содержания Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"