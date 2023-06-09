- "Локомотив" в новом сезоне точно будет бороться за тройку. Верил ли, что у Михаила Галактионова получится в "Локомотиве"? Даже не сомневался. Команда приняла его, ни под кого не подстраивался – ни под Артёма Дзюбу, ни под других лидеров, - приводит мнение Сафонова "Татар-информ".
Михаил Галактионов начинал минувший сезон начинал в Нижнем Новгороде. Он руководил "Пари НН". Но в ноябре 2022 года специалиста к себе переманил столичный "Локомотив", завершивший первую часть сезона 14-й позиции. Зимой состав столичного коллектива прилично обновился. Стан железнодорожников пополнили Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Максим Глушенков и Илья Лантратов. Это способствовало резкому улучшению результатов. "Локомотив" за 13 туров проиграл лишь один матч и поднялся на с 14-го на 8-е место по итогам сезона.
Агент Сафонов: "Локомотив" в новом сезоне точно будет бороться за тройку
Агент Алексей Сафонов поделился своими соображениями по поводу перспектив "Локомотива" в новом сезоне.
Фото: "Чемпионат"