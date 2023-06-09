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Роман Бабаев: игра с "Ростовом" — самый яркий матч ЦСКА в сезоне

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал самый яркий матч команды в этом сезоне.
Фото: РИА Новости
- Было много ярких матчей, но запоминается последнее. До последнего тура интрига была жива, на серебро претендовали три клуба. В какой?то момент показалось, что мы упустили серебро после, на мой взгляд, не самого справедливого поражения от "Спартака". Так что назову матч с "Ростовом", он показался ярким, - приводит комментарий Бабаева "Матч ТВ".

Столичный ЦСКА дома встречался с "Ростовом" в заключительном туре РПЛ. Именно этот поединок определял судьбу серебряных медалей национального первенства. Дружина Владимира Федотова уничтожила интригу еще в первые 45 минут, отправив в ворота команды Валерия Карпина четыре безответных мяча. Счет открыл парагваец Хесус Медина, играющий на позиции атакующего полузащитника. Затем Федор Чалов сделал счет 2:0, поразив ворота своего соперника с 11-метрового. Бразильский защитник Виллиан Роша сделал счет 3:0 в пользу армейцев. Четвертый мяч столичного коллектива в ворота южан отправил Чалов. Во втором тайме встречи "Ростову" удалось лишь сократить разницу. Точный удар на счету крайнего защитника Евгения Чернова. Благодаря этим трем очкам ЦСКА сумел завоевать серебро РПЛ.


ЦСКА Бабаев Ростов
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