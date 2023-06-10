- Такой рынок. Он же не приходит и не говорит: "Дайте мне полтора, а то я вам сейчас голову прострелю". Такого нет. Люди сами платят, значит, считают, что это рынок, который соответствует их ожиданиям, - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
Вчера Игорь Дивеев и ЦСКА продолжили свое сотрудничество, пролонгировав трудовое соглашение. Новый договор рассчитан до 2028 года. По сведениям СМИ, оклад уроженца Уфы по новому контракту составит 1,5 млн евро в год. При этом у Игоря на руках было предложение о переходе в стан чемпиона России "Зенит". В Санкт-Петербурге хотели еще больше поднять зарплату футболиста и предложили ему больше 2 млн евро. В этом сезоне Дивеев принял участие в 26 поединках в составе ЦСКА. В активе россиянина 2 гола и 1 результативный пас. Защитник готовится к финалу Кубка России. Завтра армейцы, возглавляемые Владимиром Федотовым, попытаются завоевать долгожданный трофей. В соперниках – "Краснодар" Владимира Ивича.
Широков – о зарплате Дивеева: люди сами платят, значит, считают, что это рынок, который соответствует их ожиданиям
Генеральный директор "Сатурна" Роман Широков высказался по поводу оклада защитника ЦСКА Игоря Дивеева по новому контракту.
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