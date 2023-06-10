"Станислав хорошо себя чувствует. Работает, восстанавливается. На данном этапе занимается с реабилитологом в тренажерном зале. Слава богу, все идет по плану", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, центральный защитник "Локомотива" Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура РПЛ против "Сочи" (3:0) и был вынужден покинуть поле на 35-й минуте игры. У игрока был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
В этом сезоне 24-летний воспитанник академии московского "Локомотива" сыграл за клуб 26 матчей и не отличился голевыми действиями.
Агент Магкеева - о восстановлении после травмы: Станислав хорошо себя чувствует. Все идет по плану
Агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева Александр Клюев поделился информацией о восстановлении футболиста после полученного повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"