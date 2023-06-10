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Наставник "Родины" Парфенов - о победе над "Пари НН": понятно, что каждое полустолкновение судилось в другую сторону

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Главный тренер "Родины" Дмитрий Парфенов поделился своими мыслями по поводу победы над "Пари НН" (2:0) во втором стыковом матче.
Фото: Sport24
- Понятно, что каждое полустолкновение [судилось] в другую сторону, и две минуты добавленные... Понятно, мы проигрывали и в том матче, когда пропустили третий мяч на последних минутах. По качеству футбола мы превзошли соперника. Но соперник остался — надо поздравить. Для нас это хороший урок, я горжусь командой. Они почти справились, - приводит мнение Парфенова "Матч ТВ".

"Родина" Дмитрий Парфенова по итогам 34 туров Первой лиги финишировала на 5-й позиции, заработав 50 турнирных баллов. Коллектив получил право на участие в стыковых играх из-за того, что РФС отказал "Алании" из Владикавказа, которая заняла 3-е место, в выдаче лицензии. Соперником столичного клуба стал "Пари НН" Сергея Юрана. Первый поединок между командами закончился уверенно победой коллектива из РПЛ со счетом 3:0.

"Родина" приезжала в Нижний Новгород, практически не имея шансов на триумф. Но дружина Парфенова сумела показать качественный футбол и забила два гола уже к 24-й минуте встречи. К сожалению, для москвичей на большее их не хватило. "Родина" осталась в Первой лиге. Примечательно, что первый гол гости забили с 11-метрового, назначенного за игру рукой футболиста нижегородского клуба.


Родина Нижний Новгород Парфенов
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