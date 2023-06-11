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Форвард "Факела" Марков – о победе над "Енисеем": наша игра — не образец, но на первом месте был результат

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Российский футболист "Факела" Евгений Марков поделился мыслями по поводу игры команды в стыковом поединке против "Енисея".
Фото: "Чемпионат"
- Самое главное, что мы остались в Премьер?лиге, спасибо всем болельщикам, которые пришли. Они очень сильно гнали нас вперед. Понятно, что наша игра вчера — не образец, но на первом месте был результат. Мы его добились, поэтому все довольны и все молодцы, - приводит комментарий Маркова Metaratings.ru.

Центрфорвард Евгений Марков помог "Факелу" остаться в РПЛ. Футболист сумел отметиться голом в ворота "Енисея" в первой встрече, которая проходила в Красноярске. Именно гол Евгения принес воронежцам победу и преимущество перед второй игрой. В Воронеже местная команда также смогла одержать победу. На этот раз воронежских болельщиков порадовал Роман Акбашев. Россиянин дважды поразил ворота красноярцев. Теперь "Факел" примет участие в следующем розыгрыше РПЛ. Примечательно, что минувший сезон стал для коллектива первым в высшим дивизионе после возвращения. Отметим, что всего в активе Маркова 1 гол и 2 голевых паса в 11 поединках за "Факел". Он только зимой перебрался в стан воронежского клуба.


Факел Енисей Марков
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