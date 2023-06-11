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1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЦСКАЗавершен

Карраскаль не собирается покидать ЦСКА этим летом

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Атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о своем будущем после победы "армейцев" в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"
– Это замечательный день. Было непросто играть с "Краснодаром", но мы добились этой важной победы. Перед серией пенальти я немного нервничал, но мы часто пробиваем пенальти, поэтому все в порядке. Планы на будущее? Я буду танцевать, веселиться. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно, — цитирует слова Карраскаля Metaratings.

Сегодня в Москве на стадионе "Лужники" был проведен суперфинал Кубка России по футболу. В рамках него ЦСКА одолел "Краснодар" в серии пенальти – 6:5 (в основное время команды сыграли вничью – 1:1). Полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль реализовал свой 11-метровый удар в минувшем поединке.

25-летний Карраскаль оказался в стане ЦСКА в июле 2022 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем сезоне колумбийский футболист принял участие в 34-ти играх "армейцев". Ему удалось отметиться 8-ю баллами за результативность (6 голов и 2 ассиста).


ЦСКА Карраскаль Краснодар Кубок России
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