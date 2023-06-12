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Агент Васина не исключил возвращение футболиста в РПЛ

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Агент защитника "Кайрата" Виктора Васина Арсен Минасов назвал возможным возвращение своего клиента в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Возможно. Все зависит от предложения", - цитирует агента Metaratings.ru.

Центральный защитник Виктор Васин перебрался в "Кайрат" из московского ЦСКА в феврале 2022 года. В конце декабря прошлого года стороны продлили соглашение до конца 2023 года. Напомним, ранее Васин играл за "Уфу", "Мордовию" и "Спартак" Нальчик. В октябре футболисту исполнится 35 лет.


Васин Кайрат
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