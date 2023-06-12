– Возьму ли Мостового на стажировку? Захочет – пускай приезжает. Не поздно ли он начал? Лучше поздно, чем никогда, – цитирует Карпина Sport24.
Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой в 54-летнем возрасте решил получить документ, разрешающий осуществлять профессиональную тренерскую деятельность. В бытность футболистом Мостовой играл вместе с Карпиным в одном клубе и национальной сборной. Несмотря на то, что они являются ровесниками, Карпин уже достиг больших высот в тренерском ремесле, в то время как у Мостового только родилась идея попробовать себя в роли наставника.
Карпин – о возможной стажировке Мостового: захочет – пусть приезжает. Лучше поздно, чем никогда
Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение своего бывшего одноклубника и партнера по национальной команде Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
Фото: "Матч ТВ"