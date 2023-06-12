Клуб Сергея Галицкого упустил шанс завоевать свой дебютный трофей в своей 15-летней истории.
– Масштаб финала был хорош. Конечно, он где-то не дотягивал до прошлогоднего противостояния "Спартака" и "Динамо", когда собралось под 70 тысяч зрителей. Но и сейчас было 50 с лишним, атмосфера классная!
Тут понятно все было – игра на результат. Конечно, обидно за "Краснодар", у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть кубок, который шел 8 месяцев, с таким количеством матчей… И вот так проиграть в финале по пенальти…
Но тут магия Акинфеева сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев – большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю ЦСКА, – цитирует Титова "РБ Спорт".
В минувшее воскресенье Акинфеев стал главным героем триумфа "армейцев" в Кубке России. В решающем поединке он парировал два 11-метровых удара легионеров "Краснодара". ЦСКА одержал победу 1:1, 6:5 по пенальти и завоевал свой первый трофей с 2013 года.
Вратарь ЦСКА побил рекорд Жиркова и стал самым возрастным участником финалов Кубка России. 37-летний страж ворот "армейского" клуба стал самым возрастным участником финального матча Кубка России за всю историю проведения турнира. В день Суперфинала с "Краснодаром", который состоялся в "Лужниках" 11 июня, возраст Акинфеева составлял 37 лет и 64 дня. Игорь превзошел рекорд своего бывшего одноклубника Юрия Жиркова, которому в финале национального кубка сезона-2019/20 было 36 лет и 340 дней.
Акинфеев на протяжении всей карьеры защищает красно-синие цвета. Он провел за ЦСКА 740 матчей на внутренней и международной аренах, пропустив 662 мяча. В 309 играх ему удавалось отстоять на ноль.
Титов: обидно за "Краснодар", у клуба мог бы быть первый трофей. Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть кубок
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов признался, что сожалеет о поражении "Краснодара" в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Фото: ФК "Краснодар"