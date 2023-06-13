"Я счастлив в ЦСКА. Думаю, я остаюсь на следующий сезон здесь!" - цитирует игрока "РБ Спорт".
Правый вингер Хесус Медина перешел в московский ЦСКА в январе 2022 года в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне 26-летний парагвайский нападающий провел в футболке "армейцев" 33 матча, забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.
Медина: я счастлив в ЦСКА. Остаюсь на следующий сезон здесь!
Вингер ЦСКА Хесус Медина признался, что счастлив в московском клубе.
Фото: РИА Новости