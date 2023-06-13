"Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА", - приводит слова Бабаева "Чемпионат".
Напомним, Игорь Акинфеев является воспитанником "армейцев" и с начала своей карьеры выступает за московский ЦСКА. 37-летний вратарь - действующий капитан команды. На днях ЦСКА завоевал Кубок России, ставший седьмым в карьере Акинфеева. Также в составе ЦСКА голкипер становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА.
Генеральный директор ЦСКА: после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона
Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что после окончания карьеры голкиперу Игорю Акинфееву поставят памятник около домашней арены "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА