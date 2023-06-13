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Metaratings: экс-игрока "Анжи" Виллиана нет в шорт-листе "Спартака"

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Московский "Спартак" не рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Фулхэма" Виллиана, который ранее выступал за махачкалинский "Анжи".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, информация блогера Павла Городницкого о том, что "Спартак" хочет подписать игрока "Фулхэма" Виллиана в летнее трансферное окно, не соответствует действительности. Бразильский футболист не входит в планы красно-белых.

Ранее Городницкий заявил, что московский "Спартак" уже начал переговоры с Виллианом. Сообщалось, что российский клуб предложил бразильцу зарплату в размере 3 миллионов евро, но тот отказался и запросил больше.

34-летний Виллиан с января по август 2013 года выступал за махачкалинский "Анжи". Предыдущий сезон полузащитник провел в "Фулхэме". В составе лондонского клуба он сыграл в 27-ми матчах Английской Премьер-лиги и смог отметиться 11-ю баллами за результативность (5 голов и 6 ассистов). Текущее соглашение бразильца с командой из АПЛ рассчитано до конца июня.

Источник: Metaratings


Виллиан Спартак Фулхэм Трансферы
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