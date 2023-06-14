— Уверен, что он мог бы возглавить команду РПЛ, у него даже были какие-то предложения. Думаю, что он сейчас не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры. Это вывод из того, что я чувствую и вижу. Может ли он вернуться в Европу? А почему нет? Все зависит от предложения и уровня команды, — передает слова Иванова "Матч ТВ".
52-летний отечественный специалист Леонид Слуцкий в настоящее время находится без работы. Последним клубом в его карьере был казанский "Рубин", который он возглавлял с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. Отметим, что в сезоне 2021-2022 коллектив из Татарстана под руководством Слуцкого вылетел из Российской Премьер-Лиги. Но после ухода Леонида Викторовича казанцы вернули себе прописку в высшем дивизионе, выиграв Первую лигу.
Ранее Леонид Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах. С июля по декабрь 2017 года российский наставник работал в английском "Халле". С июля 2018 года по ноябрь 2019 года он возглавлял голландский "Витесс".
Олег Иванов: Слуцкий не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры
Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов поделился мыслями о карьере бывшего главного тренера его команды и сборной России Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"