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Олег Иванов: Слуцкий не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры

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Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов поделился мыслями о карьере бывшего главного тренера его команды и сборной России Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
— Уверен, что он мог бы возглавить команду РПЛ, у него даже были какие-то предложения. Думаю, что он сейчас не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры. Это вывод из того, что я чувствую и вижу. Может ли он вернуться в Европу? А почему нет? Все зависит от предложения и уровня команды, — передает слова Иванова "Матч ТВ".

52-летний отечественный специалист Леонид Слуцкий в настоящее время находится без работы. Последним клубом в его карьере был казанский "Рубин", который он возглавлял с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. Отметим, что в сезоне 2021-2022 коллектив из Татарстана под руководством Слуцкого вылетел из Российской Премьер-Лиги. Но после ухода Леонида Викторовича казанцы вернули себе прописку в высшем дивизионе, выиграв Первую лигу.

Ранее Леонид Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах. С июля по декабрь 2017 года российский наставник работал в английском "Халле". С июля 2018 года по ноябрь 2019 года он возглавлял голландский "Витесс".


Слуцкий Иванов Рубин
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