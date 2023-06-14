По сведениям СМИ, столичное "Торпедо" намерено выкупить у "Ростова" российского голкипера Егора Бабурина. В арендном соглашении между автозаводцами и дончанами прописаны специальные условия выкупа, которыми московский клуб хочет воспользоваться. Как сообщает источник, клубы близки к договоренности.
"Торпедо" в минувшем сезоне выступило неудачно, не сумев набрать нужно количество очков. Коллектив занял 16-ю позицию и вылетел в Первую лигу. Основным стражем ворот черно-белых был Егор Бабурин. Он провел в рамке ворот столичной команды 23 встречи. В них он пропустил 49 голов. В активе Егора 4 игры на ноль. Бабурин, который в августе отметит свое 30-летие, принадлежит "Ростову" с 2019 года. В майке дончан Егор сыграл 21 матч, в которых 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности, пропустив 33 мяча.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" выкупает у "Ростова" Бабурина
Голкипер Егор Бабурин останется в "Торпедо" на постоянной основе.
Фото: "СЭ"