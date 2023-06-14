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Мостовой – о несостоявшемся переходе Виллиана в "Спартак": он бы точно не испортил картину

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Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что полузащитник "Фулхэма" Виллиан не намерен переходить в стан красно-белых.
Фото: Global Look Press
– Виллиану 34 года. Ничего страшного в этом нет, что он не продолжит карьеру в "Спартаке". Но подписать его пытались, думаю. Картину он точно бы не испортил. Даже улучшил бы. Есть пример Мозеса. К его трансферу все относились скептически, но он оказался одним из лучших. Виллиан тоже был бы одним из лучших, думаю. Примерно как Промес. Для РПЛ Виллиан игрок очень высокого уровня, – передает слова Мостового "Евро-Футбол".

Ранее в прессе появилась информация о том, что московский "Спартак" хочет усилить линию своей атаки подписав полузащитника английского "Фулхэма" Виллиана. По данным блогера Павла Городницкого, стороны даже начали переговоры по этому трансферу. Однако агент Виллиана опроверг слухи о том, что его клиент готов перейти в стан красно-белых.

34-летний Виллиан в минувшем сезоне принял участие в 30-ти матчах "Фулхэма". Бразилец сумел записать на свой счет 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Ранее Виллиан уже выступал в Российской Премьер-Лиге. В 2013 году он играл за махачкалинский "Анжи".


Спартак Виллиан Мостовой Фулхэм
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