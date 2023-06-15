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Legalbet: переговорами по трансферу Медины в "Спартак" занимается агент Абаскаля. Тренер лично заинтересован в переходе

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль хотел бы видеть парагвайского футболиста ЦСКА Хесуса Медину в своей команде.
Фото: "Чемпионат"
"Действительно, у "Спартака" и лично у Абаскаля есть интерес к Медине. О переходе пока говорить рано. Переговорами занимается агент Абаскаля — Тим Мешеде" - сообщил источник.

Вчера в СМИ появились сведения о том, что "Спартак" заинтересован в кандидатуре Хесуса Медины. В завершившемся сезоне парагваец сумел отметиться 11 голами и 8 голевыми пасами, поучаствовав в 33 поединках за ЦСКА. Недавно Хесус выиграл свой первый трофей в России, завоевав вместе со своей командой Кубок России.

"Спартак" и ЦСКА являются принципиальными соперниками. Оба коллектива в минувшем сезоне вели борьбу за серебряные медали РПЛ. В этом противостоянии сильнее оказались армейцы, опередив "Спартак", финишировавший третьим, на 4 турнирных балла. Последним переходом из ЦСКА в "Спартак" был трансфер финского хавбека Романа Еременко. Отметим, что игрок переходил в стан красно-белых свободным агентом.

Источник: Legalbet


Медина ЦСКА Спартак
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