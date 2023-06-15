– Нам всегда звонят по поводу игроков. Я уже устал на это отвечать. Мы трансферные слухи не комментируем. На своих официальных источниках клуб объявляет об уходе или приходе футболистов, – приводит слова Рубашко Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что форвард московского "Локомотива" Иван Игнатьев может перейти в "Сочи". Действующее соглашение между "железнодорожниками" и 24-летним россиянином истекает в конце месяца и предусматривает опцию продления. Однако ранее сообщалось, что стороны не намерены пролонгировать сотрудничество. В минувшем сезоне на счету Ивана 5 забитых мячей и 2 ассиста в 27 играх в составе "Локомотива" в чемпионате и Кубке России.
Спортдиректор "Сочи" – о возможном переходе нападающего "Локомотива" Игнатьева: я уже устал на это отвечать
Спортивный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал новость о том, что форвард "Локомотива" Иван Игнатьев продолжит карьеру в составе южан.
Фото: ФК "Локомотив"