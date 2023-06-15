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Медведев: почему в ретро-матче не было серии пенальти? "Зенит" пожалел сборную России

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Фото: "Чемпионат"
- В "Зените" лучшие пенальтисты. Пожалели сборную России, - приводит комментарий Медведева "Чемпионат".

Легенды "Зенита" на "Газпром Арене" принимали легенд сборной России. Игра получилась довольно яркой. Команды классно комбинировали и создавали опасные голевые моменты. Также коллективы сумели порадовать зрителей забитыми голами. У сборной России отличился Евгений Алдонин, поразвивший ворота Дмитрия Бородина красивым дальним ударом. У петербуржцев точный удар на свой счет записал форвард Павел Погребняк. Он замкнул передачу атакующего хавбека Романа Широкова. По итогам 60 минут счет так и остался 1:1. По регламенту должна была быть назначена серия 11-метровых. Но команды решили ее не проводить.


Медведев Зенит Сборная России
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