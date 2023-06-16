– Это наш игрок, и он должен развиваться в "Локомотиве", радовать наших болельщиков. В каждой команде должны быть футболисты, на которых идут зрители. Сергей — именно такой игрок. И, слава богу, у нас в "Локомотиве" Пиняев такой не один. Но в том числе и на него сегодня идут болельщики как в Москве, так и в других городах, – передает слова Нагорных "Матч ТВ".
Ранее в прессе появилась информация о, что футболист московского "Локомотива" Сергей Пиняев входит в шорт-лист петербургского "Зенита". По слухам, клуб с берегов Невы может попытаться переманить талантливого российского вингера к себе в предстоящее трансферное окно.
18-летний Сергей Пиняев является воспитанником московского "Локомотива". При этом из академии "железнодорожников" российский футболист ушел более 7 лет назад. В январе 2023 года Пиняев вновь присоединился с красно-зеленым. Его действующее соглашение со столичными рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость молодого игрока в 7 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата России Сергей Пиняев принял участие в 20-ти матчах. Он смог забить 5 мячей и сделать 2 результативные передачи.
Нагорных: Пиняев наш игрок, и он должен развиваться в "Локомотиве"
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил о том, что "железнодорожники" не собираются расставаться со своим вингером Сергеем Пиняевым в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"