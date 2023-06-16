– У Хесуса нет предложений, как нет и интереса от других клубов. Медина счастлив в ЦСКА, — передает слова Биттара "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина может сменить клубную прописку этим летом. По слухам, парагваец интересен "Спартаку", и на его трансфере в стан красно-белых настаивает лично главный тренер команды Гильермо Абаскаль.
26-летний Хесус Медина выступает за московский ЦСКА с января 2022 года. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость парагвайца в 7 миллионов евро.
Агент: у Медины нет предложений, как нет и интереса от других клубов
Агент Ренато Биттар, который представляет интересы футболиста московского ЦСКА Хесуса Медины, сообщил о том, что его клиент не ведет переговоры с другими клубами.
Фото: "Матч ТВ"