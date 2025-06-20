Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Сиэтл Саундерс
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
0 - 1 0 1
Ботафого2 тайм
Бенфика
19:00
Окленд СитиНе начат
Фламенго
21:00
ЧелсиНе начат

СМИ: у "Зенита" сорвался товарищеский матч с иранским клубом

По информации СМИ, товарищеский матч петербургского "Зенита" с иранским "Сепаханом" сорвался из-за текущей геополитической обстановки.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что сине-бело-голубые в настоящее время ищут нового соперника. В частности, руководство "Зенит" рассматривает проведение спарринга с одной из китайских команд.

Ранее стало известно, что петербуржцы в рамках летних предсезонных сборов 29 июня встретятся с сербской "Црвеной Звездой", а 3 июля - с махачкалинским "Динамо". Напомним, сезон-2025/26 Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля.

В минувшем сезоне "Зенит" завоевал серебряные медали чемпионата России и дошёл до стадии финала Пути РПЛ в Кубке России.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится