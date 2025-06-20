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"Надо брать первое место!". Глава ВТБ позитивно отреагировал на приход Карпина в "Динамо"

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Назначение Карпина — прекрасно, шикарно. Надо брать первое место!", - приводит слова Костина "СЭ".

Пресс-служба московского "Динамо" 13 июня сообщило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Контракт между 56-летним специалистом и столичным клубом рассчитан на срок до лета 2028 года.

Группа ВТБ является генеральным спонсором "Динамо", а в прошлом (с 2009 по 2016 и с 2019 по 2022 годы) - владела контрольным пакетом футбольного клуба.

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