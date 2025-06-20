Сообщается, что игроком еще интересуется нижегородский "Пари НН", в составе которого на правах аренды он провёл последние полгода. Общение между сторонами продолжается.
В сезоне-2024/25 Агапов принял участие в 5 матчах в составе ЦСКА (отметился 1 голевой пердачей) и в 6 матчах в составе "Пари НН" (отметился 1 голевой передачей и получил 2 жёлтые карточки).
Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1 млн евро.
Источник: Metaratings
"Торпедо" может арендовать защитника ЦСКА Агапова
По информации СМИ, московское "Торпедо" может арендовать центрального защитника столичного ЦСКА Илью Агапова.
Фото: ПФК ЦСКА