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"Торпедо" может арендовать защитника ЦСКА Агапова

По информации СМИ, московское "Торпедо" может арендовать центрального защитника столичного ЦСКА Илью Агапова.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что игроком еще интересуется нижегородский "Пари НН", в составе которого на правах аренды он провёл последние полгода. Общение между сторонами продолжается.

В сезоне-2024/25 Агапов принял участие в 5 матчах в составе ЦСКА (отметился 1 голевой пердачей) и в 6 матчах в составе "Пари НН" (отметился 1 голевой передачей и получил 2 жёлтые карточки).

Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1 млн евро.

Источник: Metaratings

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