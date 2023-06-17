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Агент: вариант, что Чистяков уйдет из "Зенита" - не рассматривается

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Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что вариант продолжения карьеры его клиента в другом клубе не рассматривается.
Фото: ФК "Зенит"
"Вариант, что Чистяков уйдет из "Зенита" - не рассматривается. Дима в отпуске, готовится к началу сборов. Он, как и любой футболист, хочет играть - желательно в "Зените". Пока у него это получается", - приводит слова агента "СЭ".

29-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков перешел в "Зенит" из "Ростова" в июле 2021 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне футболист принял участие в 23 матчах за "сине-бело-голубых" во всех соревнованиях, не отличившись голевыми действиями. Всего у Чистякова 74 матча в футболке "Зенита", в которых он забил один мяч и отдал три голевых ассиста.


Чистяков Зенит
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