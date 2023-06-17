"В восстановлении есть прогресс. Милан хорошо себя чувствует. Если процесс и дальше будет идти так, Майсторович вернется на поле через 5-6 месяцев. Он уже очень соскучился по команде и футболу", - цитирует агента Sport24.
Напомним, центральный защитник московского "Динамо" Милан Майсторович порвал крестообразные связки колена в матче 27-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:3).
18-летний Майсторович перешел в "Динамо" зимой этого года. Сербский футболист провел на "бело-голубых" 9 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны, в которых не отличался голевыми действиями.
Агент - о травме Майсторовича: он вернется на поле через 5-6 месяцев
Агент защитника "Динамо" Милана Майсторовича Александар Важич поделился информацией о том, когда его клиент вернется на поле после полученной травмы.
Фото: ФК "Динамо"